Сахарный диабет 2-го типа: что нужно знать о сердце и почках
Всесвітній день боротьби з діабетом припадає на 14 листопада. Для багатьох це захворювання досі асоціюється передусім із рівнем глюкози в крові, який показує екран глюкометра. Проте найсерйозніші ризики цукрового діабету 2 типу (ЦД 2 типу) пов’язані з серцем та нирками. І часто вони тривалий час залишаються непомітними. Разом із «Берінгер Інгельхайм» розповідаємо, чому діабет 2 типу варто розглядати комплексно, які обстеження допомагають помітити загрози вчасно і які можливості для цього вже є в Україні.
Цукровий діабет 2 типу – комплексне захворювання
За оцінками Міжнародної діабетичної федерації (IDF), у світі з діабетом живуть 589 млн дорослих, тобто майже кожен дев’ятий. Серед них понад 4 із 10 не знають про свою хворобу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), частка дорослих із діабетом у світі за три десятиліття подвоїлася: із 7% у 1990 році до 14% у 2022-му.
Близько 90–95% усіх випадків діабету припадає на ЦД 2 типу. На відміну від діабету 1 типу, який часто починається раптово, діабет 2 типу може роками розвиватися без виразних симптомів. Саме тому людина може не знати про підвищений рівень глюкози та пов’язані з ним ризики для серця, нирок, зору і нервової системи.
В Україні масштаб прихованих ризиків добре показала Національна програма «Скринінг здоров’я 40+». Майже 73% її учасників мали підвищений ризик розвитку ЦД 2 типу. Йдеться про людей, які прийшли на профілактичне обстеження і здебільшого не мали жодних скарг.
Хвороба також молодшає. Цукровий діабет 2 типу, який раніше вважали недугою дорослих і людей старшого віку, як зазначає ВООЗ, дедалі частіше виявляють у дітей.
Саме тут криється головна підступність хвороби. ЦД 2 типу розвивається поступово, а такі ознаки, як спрага, втома чи часте сечовипускання, легко списати на стрес чи недосипання. Тим часом на судини впливає не лише підвищений рівень глюкози, а й інші порушення, які часто супроводжують діабет, зокрема, високий артеріальний тиск, надмірна вага та порушення обміну ліпідів. Діабет 2 типу «не болить», тому багато людей дізнаються про хворобу лише тоді, коли вже почалося ураження серця чи нирок.
Аби зрозуміти, чому ЦД 2 типу – це не лише про підвищений рівень глюкози, варто подивитися, що відбувається в організмі.
Від високого цукру до хвороб серця і нирок
Для більшості пацієнтів лікування ЦД 2 типу обмежується контролем рівня глюкози в крові під наглядом лікаря. Однак навіть за сталих показників зміни в серці, судинах і нирках можуть розвиватися непомітно. Тому стан цих органів важливо перевіряти окремо й регулярно.
Як зазначає Міжнародна діабетична федерація (IDF), серцево-судинні захворювання залишаються найпоширенішою причиною смерті людей із діабетом. В Україні, за даними Центру громадського здоров’я МОЗ, серцево-судинні захворювання спричиняють понад 60% передчасних смертей.
Діабет – одна з головних причин хронічної хвороби нирок: за дослідженнями IDF, нею хворіють до 40% людей із діабетом. На ранніх стадіях ураження нирок зазвичай розвивається безсимптомно, тому, як свідчать дані Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), до 9 з 10 дорослих із хронічною хворобою нирок не знають про свій діагноз.
Розбираємося, як саме діабет 2 типу пов’язаний із серцем і нирками та чому лікарі розглядають ці стани разом.
«Цукровий діабет 2 типу, хвороби нирок і серцево-судинні захворювання часто розвиваються паралельно й посилюють одне одного. Тому в разі підтвердженого діагнозу важливо регулярно перевіряти не лише рівень глюкози в крові, а й стан серця та нирок. Обговорюйте ці ризики з лікарем: що раніше їх буде виявлено, то більше шансів запобігти ускладненням і зберегти здоров’я»
Олена Сопко, начальник медичного відділу Представництва «Берінгер Інгельхайм РЦВ ГмбХ енд Ко КГ» в Україні
Що можна зробити вже зараз?
Скринінг і лікування
Із 1 січня 2026 року в Україні діє Національна програма «Скринінг здоров’я 40+». Кожна людина віком від 40 років може раз на рік безоплатно пройти обстеження та оцінити ризики виникнення серцево-судинних захворювань і ЦД 2 типу, а також здати аналізи крові й сечі, що показують стан серця, судин і нирок. Запрошення приходить у застосунок «Дія», а ті, хто ним не користуються, можуть подати заявку через ЦНАП.
Пройти обстеження можна в комунальному або приватному медичному закладі, що бере участь у програмі. Перед візитом варто дочекатися зарахування коштів на банківську картку (зазвичай це займає до двох тижнів) і перевірити статус у «Дії». Аналізи здають на місці, тож варто заздалегідь уточнити в закладі дату запису і як підготуватися, наприклад, чи потрібно прийти натще.
Результати програми показують, наскільки поширені приховані ризики. За даними «Дії», станом на серпень 2026 року обстеження пройшли 557 803 українці. Майже 73% учасників мали підвищений ризик розвитку діабету 2 типу, а у 71,8% виявили підвищений рівень холестерину.
Якщо діагноз уже встановлено, важливо почати лікування якомога раніше. Ліки для людей із ЦД 2 типу доступні за державною програмою реімбурсації «Доступні ліки». Із травня 2026 року її перелік розширили сучасними препаратами для лікування діабету 2 типу, які лікар може призначити з урахуванням стану серця і нирок. Електронний рецепт виписує сімейний лікар, терапевт, кардіолог або ендокринолог.
Не менш важливо послідовно дотримуватися плану лікування. Часом люди припиняють приймати ліки, щойно почуваються краще, або самостійно змінюють схему. Але ЦД 2 типу – хронічне захворювання, і результат лікування залежить від регулярності. Якщо виникають складнощі чи сумніви, варто обговорити їх із лікарем, а не відмовлятися від терапії.
Лікар і пацієнт – одна команда
Ефективне лікування діабету 2 типу – це спільна робота лікаря і пацієнта. Що краще людина розуміє свій стан, то впевненіше вона може обговорювати з лікарем результати аналізів, цілі лікування та доступні можливості. На прийомі лікар оцінить ваші ризики, а за результатами обстежень – стан серця і нирок. Тож варто відверто розповідати про самопочуття і не соромитися ставити запитання, зокрема про те, як призначене лікування враховує здоров’я серця і нирок.
Важливо, щоб людина знала: між візитами до лікаря вона не залишається наодинці зі своїми запитаннями. Спільноти пацієнтів можуть стати додатковим простором для підтримки, обміну досвідом і підготовки до змістовного діалогу з лікарем.
А зрозуміти, чи настав час для розмови з фахівцем, допоможе простий чекліст нижче. Його можна зберегти на телефон і повертатися до нього раз на місяць.
Турбота про серце, нирки і метаболізм
Цей матеріал підготовлено у партнерстві з фармацевтичною компанією «Берінгер Інгельхайм». Компанія працює у сфері серцево-судинних, ниркових і метаболічних захворювань та підтримує комплексний підхід до їх профілактики й лікування. «Берінгер Інгельхайм» зосереджує свої дослідження та розробки на пошуку інноваційних рішень, спрямованих на подолання викликів, пов’язаних із цими станами, та покращення здоров’я людей.
Крім того, «Берінгер Інгельхайм» наголошує на важливості ранньої діагностики, виявлення ризиків та своєчасного початку лікування.
«Серцево-судинні, ниркові та метаболічні захворювання є одними з найбільших викликів для сучасної охорони здоров’я. У «Берінгер Інгельхайм» ми переконані, що ефективна допомога пацієнтам потребує комплексного підходу, який враховує взаємозв’язок між цими станами. Наша мета – сприяти покращенню результатів лікування та збереженню якості життя людей навіть за наявності хронічних захворювань».
Олександр Носонович, директор Представництва «Берінгер Інгельхайм РЦВ ГмбХ енд Ко КГ» в Україні
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Компанія «Берінгер Інгельхайм» (Boehringer Ingelheim)
«Берінгер Інгельхайм» – біофармацевтична компанія, що працює у сферах охорони здоров’я людей і тварин. Як один із провідних інвесторів у наукові дослідження та розробки, вона зосереджується на створенні інноваційних терапій для сфер із високими незадоволеними медичними потребами. Від моменту заснування в 1885 році компанія зберігає незалежність і дотримується довгострокового підходу завдяки впровадженню принципів сталого розвитку на всіх етапах діяльності. Близько 54 300 її співробітників працюють у понад 130 країнах і допомагають формувати здоровіше та більш стале майбутнє.www.boehringer-ingelheim.com