Сахарный диабет 2-го типа: что нужно знать о сердце и почках

Цукровий діабет 2 типу – комплексне захворювання

За оцінками Міжнародної діабетичної федерації (IDF), у світі з діабетом живуть 589 млн дорослих, тобто майже кожен дев’ятий. Серед них понад 4 із 10 не знають про свою хворобу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), частка дорослих із діабетом у світі за три десятиліття подвоїлася: із 7% у 1990 році до 14% у 2022-му.

Близько 90–95% усіх випадків діабету припадає на ЦД 2 типу. На відміну від діабету 1 типу, який часто починається раптово, діабет 2 типу може роками розвиватися без виразних симптомів. Саме тому людина може не знати про підвищений рівень глюкози та пов’язані з ним ризики для серця, нирок, зору і нервової системи.

В Україні масштаб прихованих ризиків добре показала Національна програма «Скринінг здоров’я 40+». Майже 73% її учасників мали підвищений ризик розвитку ЦД 2 типу. Йдеться про людей, які прийшли на профілактичне обстеження і здебільшого не мали жодних скарг.

Хвороба також молодшає. Цукровий діабет 2 типу, який раніше вважали недугою дорослих і людей старшого віку, як зазначає ВООЗ, дедалі частіше виявляють у дітей.

Саме тут криється головна підступність хвороби. ЦД 2 типу розвивається поступово, а такі ознаки, як спрага, втома чи часте сечовипускання, легко списати на стрес чи недосипання. Тим часом на судини впливає не лише підвищений рівень глюкози, а й інші порушення, які часто супроводжують діабет, зокрема, високий артеріальний тиск, надмірна вага та порушення обміну ліпідів. Діабет 2 типу «не болить», тому багато людей дізнаються про хворобу лише тоді, коли вже почалося ураження серця чи нирок.