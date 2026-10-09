Знакомство начинается со сторис: 30 кошек и собак ищут семьи онлайн

Как будет работать онлайн-адопция, где искать анкеты животных и что нужно сделать, чтобы забрать любимого домой, рассказывает Wave RBC.UA со ссылкой на организаторов AdoptMe Days.

Pethouse и Gostomel Shelter запустили AdoptMe Days Online - онлайн-проект, призванный найти семьи для кошек и собак из приютов. В этот раз знакомство с животными будет проходить не на фестивальной площадке, а в социальных сетях.

Как будет работать AdoptMe Days Online

В проекте принимают участие 30 животных из десяти приютов: 16 собак и 14 кошек. Для каждого участника провели отдельную фотосъемку и подготовили анкету с информацией о характере, привычках, состоянии здоровья и условиях будущего устройства.

Истории животных в течение октября и ноября будут публиковать на странице AdoptMe Days и в аккаунтах послов проекта.

Человек, который захочет унести кота или собаку, должен заполнить анкету. После этого с ним свяжется куратор животного и проведет собеседование.

Если будущая семья удовлетворяет необходимым условиям, стороны договорятся о знакомстве и подпишут договор об адопции.

AdoptMe Days Online запустили в Украине (фото предоставлено пресс-службой проекта)

Онлайн-формат позволяет подать заявку из любого региона Украины.

Перевозку животного в новый дом организаторы обещают оплатить. Семья получит стартовый набор необходимых вещей и первую консультацию в ветеринарной клинике.

Кто будет помогать животным искать дом

К кампании присоединился 21 посол. Каждый из них будет представлять в своих социальных сетях отдельного кота или собаку, рассказывать его историю и знакомить подписчиков с характером и потребностями животного.

Среди участников - актрисы Антонина Хижняк и Анастасия Иванюк, солистка группы "Tember Blanche" Саша Ганапольская, группа "MOLODI", директор Shields Ukraine Татьяна Твердохлеб, а также блоггерши Аня Скиба, Валерия Вьюшина и Оля Мерзликина.

Цель кампании состоит не только в том, чтобы показать животных большой аудитории, но и провести потенциальную семью через все этапы ответственной адопции.

AdoptMe Days Online запустили в Украине (фото предоставлено пресс-службой проекта)

Трюфель, Глаша, Мишка и Патрон: кто ищет семью

Среди участников проекта есть пес Трюфель. Первый год жизни он провел на балконе квартиры почти без контакта с людьми и другими животными.

После смерти владелицы пес оказался на улице, а затем попал в приют.

Кошку Глашу эвакуировали из Краматорска. Беременное животное оставили в закрытой квартире, а нашли после попадания управляемой авиабомбы в здание.

Собаку Мишку вместе с другими щенками оставили в коробках у дороги между Херсонской и Николаевской областями. Ее нашли истощенной и больной, после чего передали волонтерам.

Патрон раньше жил в семье с детьми, где к нему относились как к игрушке. Когда пес начал защищать личные границы и реагировать на укусы, его отдали в приют.

AdoptMe Days Online запустили в Украине (фото предоставлено пресс-службой проекта)

Теперь ему ищут взрослых, которые будут понимать поведение животного и смогут выстроить с ним доверительные отношения.

Это всего четыре из 30 историй, которые организаторы будут постепенно обнародовать в социальных сетях.

Почему фестиваль перешел в онлайн.

AdoptMe Days проводятся с 2023 года. Ранее проект работал преимущественно в формате больших фестивалей в Киеве, где посетители могли лично познакомиться с животными и пообщаться с представителями приютов.

По данным организаторов, за это время семьи обнаружили 2 483 кота и собаки. После июльского фестиваля 2026 года домой уехали еще 152 животных.

Переход в онлайн организаторы объясняют ситуацией с безопасностью и ограничениями на проведение массовых мероприятий в Киеве.

Приюты продолжают принимать эвакуированных, заброшенных и травмированных животных, поэтому поиск новых семей решили не ставить на паузу.