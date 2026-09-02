На Netflix вийде документальний серіал про Меттью Перрі: коли прем'єра та що покажуть

Що покажуть у документалці про Меттью Перрі

Героїнею документального проєкту стане сестра актора Міа Перрі Бовік. Вона поділиться особистими спогадами про брата. У серіалі також використають раніше не оприлюднені фотографії та відео з сімейного архіву.

Автори обіцяють показати шлях актора від молодої комедійної зірки до одного з найвідоміших телевізійних артистів свого покоління. Окрему увагу приділять його особистим проблемам та боротьбі із залежністю.

За словами творців, глядачі дізнаються нові деталі про приватне життя Меттью та його спадщину, пов'язану з відкритими розмовами про залежність і важливість допомоги людям, які з нею стикаються.

Поки невідомо, чи з'являться у документальному серіалі інші актори "Друзів". Водночас Netflix зазначає, що участь у проєкті взяли деякі "найближчі друзі" та "творчі колеги".

Netflix покаже документалку про Меттью Перрі (фото: instagram.com/MattyPerry4)

Що сказала сестра актора

Міа зізналася, що їй знадобився час, аби бути готовою публічно розповісти про життя брата. Вона хотіла показати Перрі як цілісну особистість, а не просто зірку чи людину із залежністю.

"Меттью мав прекрасне серце та щедру душу і навіть у найважчі моменти він все одно міг розсмішити тебе та дати відчути, що тебе люблять", - поділилася вона.

Вона сподівається, що серіал допоможе шанувальникам краще зрозуміти, якою людиною насправді був Перрі та оцінити його спадщину.

"Завдяки йому я стала тією, ким є сьогодні, людиною, якою прагну бути, і знайшла справу, якій присвятила своє життя", - зізналася Міа.

Перрі в ролі Чендлера (кадр з серіалу)

Хто створив документальний проєкт та коли прем'єра

Режисеркою The One About Matthew Perry стала Мері Робертсон, відома роботою над документальним серіалом Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV та продюсуванням Framing Britney Spears.

Робертсон також виступила виконавчою продюсеркою проєкту. Серед інших виконавчих продюсерів - Ліза Каліков, Елі Хольцман та Аарон Сайдман. Лора Мофтак стала співвиконавчою продюсеркою, а Джессіка Колл - продюсеркою.

Режисерка назвала Перрі одним із найвидатніших комедійних талантів свого покоління. За її словами, завдяки ролям у кіно, на телебаченні та сцені, а особливо образу Чендлера, актор змусив людей сміятися, відчувати зв'язок з іншими та бути менш самотніми.

Водночас вона зазначила, що публіка знала лише частину його історії. Саме тому творці вирішили дати слово людям, які особисто знали та любили актора.

Прем'єра документального серіалу на Netflix запланована на 27 жовтня. Проєкт складатиметься з трьох епізодів.

Що відомо про смерть Перрі

Нагадаємо, актор помер в жовтні 2023 року у 54 роки. Причиною трагедії стало випадкове передозування кетаміном.

Після цього правоохоронці почали розслідувати, як препарат опинився у Перрі, та встановили причетність кількох людей до його незаконного постачання.

У справі заарештували п'ятьох осіб, серед яких були двоє лікарів - Сальвадор Пласенсія та Марк Чавес, особистий помічник актора Кеннет Івамаса, посередник Ерік Флемінг і наркодилерка Джасвін Сангха.